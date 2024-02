Mercoledì 28 Febbraio 2024, 14:17

Il Mobile World Congress (Mwc) di Barcellona è anche un palcoscenico per i prototipi. In prima linea c'è Lenovo, che nel 2023 ha mostrato un notebook che poteva estendere lo schermo verso l'alto. Ora, alcune immagini diffuse in rete paventano la possibilità di un portatile trasparente, con display e tastiera che lasciano intravedere la componentistica interna.