Ces 2024, la custodia che rende l'iPhone simile a un Blackberry

Giovedì 11 Gennaio 2024, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 11:28

Una custodia per iPhone con una tastiera fisica con pulsanti, simile a quelle dei computer o dei Blackberry di un tempo. Apparentemente in controtendenza totale con l'evoluzione della comunicazione su smartphone, tra dettatori e messaggi vocali, arriva sul mercato Clicks, con doppia opzione di colori sgargianti. "Si tratta di una custodia con tastiera QWERTY per iPhone 14 Pro, 15 Pro e 15 Pro Max. Debutteremo il 1 febbraio", ha spiegato uno dei founder, Michael Fisher, youtuber tech molto seguito sotto il nome di MrMobile, presentando Clicks a Las Vegas all'evento ShowStoppers al Ces.

"Clicks aggiunge una tastiera fisica a questi modelli di iPhone e offre un'esperienza di digitazione tattile più soddisfacente, simile a quella degli smartphone più vecchi che potresti non aver mai provato prima e potresti rimanere sorpreso da quanto ti piacerà".

Nonostante il case renda l'iphone più ingombrante, Clicks ha il vantaggio di lasciare il display libero dalla presenza della tastiera digitale. Un vantaggio che si aggiunge all'effetto nostalgia che potrebbe garantire a Clicks una certa nicchia di mercato.