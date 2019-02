Dubai, la n°1 Osaka fuori al secondo turno

La francese Kristina Mladenovic, numero 67 del ranking mondiale, ha regalato la grande sorpresa in chiusura di giornata al torneo Wta Premier 5 di Dubai. La Mladenovic ha infatti eliminato al secondo turno con un doppio 6-3, in appena 66 minuti di gioco, Naomi Osaka. La giapponese era reduce dal trionfo agli Australian Open, che l'ha proiettata sul trono mondiale, alla prima uscita dopo il divorzio a sorpresa da Sascha Bajin, il coach che in 13 mesi l'ha portata in cima al primo posto nel ranking mondiale. Ingresso in scena sofferto ma vincente, invece, per Petra Kvitova, numero 4 del ranking mondiale e seconda testa di serie, qui a segno nel 2013, che ha fatto suo in rimonta, con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-4, 6-4 in due ore e 35 minuti, il derby ceco con la connazionale Katerina Siniakova, numero 44 Wta, cogliendo la seconda affermazione in altrettanti testa a testa dopo quella dello scorso anno sulla terra di Praga, nei quarti.



Avanzano anche Elina Svitolina e Simona Halep. L'ucraina, numero 6 Wta e del seeding, nonché bi-campionessa in carica - a segno sia lo scorso anno che nel 2017 -, che ha superato la tunisina Ons Jabeur, numero 56 del ranking mondiale, costretta al ritiro sul punteggio di 7-6 (7-4) 4-0 in favore della 24enne di Odessa per un problema alla spalla. La rumena, numero 2 del ranking e terza testa di serie, reduce dalla finale a Doha e vincitrice di questo torneo nel 2015, ha invece battuto per 7-6 (7-4) 6-4 la canadese Eugenie Bouchard, numero 79 Wta, in gara con una wild card, che ha giocato un ottimo match. Esordio positivo pure per la tedesca Angelique Kerber, numero 7 Wta e quinta favorita del tabellone, che si è sbarazzata per 7-6 (7-4) 6-3 della slovena Dalila Jakupovic, numero 87 del ranking, ripescata come lucky loser.

