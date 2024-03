Napoli-Torino: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Domani si apre la ventottesima giornata di Serie A, con il Napoli che affronta il Torino al Maradona. Gli azzurri arrivano carichi per la vittoria sulla Juventus nella giornata precedente grazie alle reti di Kvaratskhelia e Raspadori nel finale. Un successo importante per i campani che hanno conquistato punti importanti per riavvicinare la zona Champions League, allontanatasi dopo le ultime giornate. I granata, invece, nella precedente gornata hanno pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina, per di più con un uomo in meno. Al match di domani sera non prenderà parte Ivan Juric, squalificato per due giornate a causa del battibecco con Italiano.