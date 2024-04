Genoa-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La Lazio torna a giocare nel venerdì di Serie A nella trentatreesima giornata e lo farà contro il Genoa. Dopo aver vinto 4-1 contro la Salernitana il 12 aprile, i biancocelesti si preparano per scendere in campo contro i rossoblù dopo il terremoto Felipe Anderson. L'attaccante brasiliano ha trovato l'accordo con il Palmeiras che lo prende a parametro zero. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sul rinnovo e l'ex West Ham ha deciso di cambiare aria tornando nel paese d'origine. La scorsa giornata, invece, i liguri hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina, con Gudmundsson che ha aperto le marcature dal dischetto.

