Rugby, storica Italdonne: batte l'Irlanda e vola in testa alla classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche dato giusto per capire la portata dell'avvenimento: almeno per una notte, l'Italia femminile di Andrea Di Giandomenico sarà in testa al Sei Nazioni di categoria. Ancora: nei sedici precedenti confronti con l'Irlanda, l'Italia aveva vinto una volta soltanto. La classifica della terza giornata recita Italia 12, Inghilterra 10, con le inglesi che affronteranno domani, domenica 24 febbraio, le gallesi all'"Arms Park" di Cardiff. L'ultima perla di una Nazionale incredibile il 29-27 sulle irish di questa sera al "Lanfranchi" di Parma. Serata ancor più speciale per Giada Franco, napoletana trapiantata proprio a Parma e autrice di due mete, e per Sara Barattin, che con le sue 87 presenze raggiunge Michela Tondinelli nella classifica delle azzurre più presenti. Per il resto, è la cronaca di un trionfo.Un successo che prende forma sin dalle prime battute, con il piede ben sigillato sull'acceleratore. Al 3' i tre punti dal piede di Sillari, poco dopo la meta di Muzzo su bello spunto di Furlan: neanche dieci minuti e 10-0 per le padrone di casa. La replica è di Considine, che ruba palla a Stefan e accorcia sul 10-5, ma al 14' inizia la prima puntata della Franco-show, che stoppa il calcio della Fowley e va a marcare il punto del 15-5; 17-5 con la trasformazione da difficile posizione della Sillari.Il secondo quarto del match è quello della vendetta irlandese. Arrivano infatti la seconda segnatura di Considine (che approfitta di un errore dell'attacco azzurro) trasformata da Fowley, il seguente piazzato del 17-15 e la marcatura del sorpasso per Caplice sugli sviluppi di una touche nella ventidue italiana. Serve una mischia sontuosa per rubare il possesso e mandare Stefan oltre la linea per il 22-22 al 40'.E' invece il 50' quando l'Italdonne ottiene la meta del bonus che scava un rassicurante seppur piccolo gap: break di Muzzo sulla destra, placcaggio e riciclo per la Franco: 29-22 con i due punti aggiuntivi di Sillari. L'ultima mezz'ora racconta di una squadra col dente avvelenato, l'Irlanda, e un'altra che difende con cuore e orgoglio, l'Italia che tuttavia potrebbe anche rimpinguare il bottino. Invece, al 69', è la Miller a segnare su ottimo calcio della Fowley. Quest'ultima sbaglia la trasformazione, è 29-27, e gli ultimi dieci minuti sono di totale controllo.L'Irlanda termina sulle ginocchia, l'Italia nell'abbraccio del pubblico di Parma per celebrare una partita che resterà scolpita. Quantomeno fino alle 15.30 di domani, le azzurre saranno in vetta alla classifica. Nessuno ci svegli dal sogno.Parma, Stadio “Lanfranchi” – sabato 23 febbraioItalia v Irlanda 29-27 (22-22)Marcatori: p.t. 3’ c.p. Sillari (3-0); 7’ m. Muzzo tr. Sillari (10-0); 12’ m. Considine (10-5); 14’ m. Franco tr. Sillari (17-5); 18’ m. Considine tr.Fowley (17-12); 31’ c.p. Fowley (17-15); 36’ M. Caplice tr. Fowley (17-22); 39’ m. Stefan (22-22). s.t. 50’ m. Franco tr. Sillari (29-22); 69’ m. Miller (29-27)Italia: Furlan (cap.); Muzzo, Sillari, Rigoni, Stefan; Madia, Barattin; Giordano, Franco, Arrighetti (77’ Cammarano); Duca, Fedrighi (41’ Ruzza); Gai, Bettoni, Giacomoli (66’ Turani).A disposizione non entrate: Tounesi, Sberna, Sgorbini, Busato, SarassoAll. Andrea Di GiandomenicoIrlanda: Delany; Considine, Naoupu, Claffey (38’ Sheehan), Miller; Fowley, Dane; Griffin (cap.), Molloy, Caplice (66’ Boles); Fryday, McDermott; Lyons (51’ Reidi), Hooban (51’ Nic A Bhaird), Feely (51’ Peat).A disposizione non entrate: McLaughlin, Hughes, MurphyAll. Adam GriggsArb. Laura Pettingale (Inghilterra).Note - Calciatori: Sillari 4/5; Fowley 3/5. Punti conquistati in classifica: Italia 5, Irlanda 2.