Sky e Mondiali di rugby, tutte le 48 partite in diretta dall'8 settembre al 28 settembre

Dall'8 settembre al 28 ottobre tutte le 48 partite della decima Coppa del Mondo saranno trasmesse in diretta da Sky e in streaming su NOW.

Ogni giorno gli inviati di Sky in Francia racconteranno l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live su Sky Sport 24, interviste e tutti i dietro le quinte del ritiro, oltre alle ultime notizie sugli avversari dell’Italia. La Rugby World Cup – France 2023 avrà anche una copertura online: risultati, highlights, gallery e aggiornamenti sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

LA “SQUADRA RUGBY” DI SKY SPORT

Sky mette in campo quattro grandi protagonisti della storia della Nazionale: Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi e uno dei sette giocatori ad aver segnato più di 1000 punti a livello internazionale), Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004), Alessandro Moscardi (44 presenze, 19 volte capitano della Nazionale) e Pippo Frati (4 presenze), oltre a Federico Fusetti (ex giocatore e ora responsabile tecnico del Petrarca junior). Toccherà a loro, nel ruolo di video analysts prima, durante e dopo gli incontri, raccontare in profondità ogni dettaglio delle sfide mondiali utilizzando l’indispensabile supporto della tecnologia.

I telecronisti saranno Francesco Pierantozzi, Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Nicola Roggero. Per i temi arbitrali e regolamentari non mancherà il contributo dell’ex arbitro Maurizio Vancini, presidente del Comitato regionale lombardo.

In occasione delle partite degli Azzurri, studi di approfondimento condotti da Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez e con Moreno Molla inviato in Francia al seguito dell’Italia.

Inoltre, in occasione della sfida tra Italia e Uruguay, l’inedita produzione originale di Sky Sport “Il miracolo delle Ande” ripercorrerà la vicenda del 1972 quando un aereo di una squadra di rugby uruguaiana diretta in Cile precipitò sulla catena montuosa con 45 persone a bordo; 16 di loro furono ritrovati vivi due mesi e mezzo dopo dai soccorritori. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda.

Appuntamento lunedì 18 settembre alle ore 23, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (disponibile anche on demand).

UN ANNO DI GRANDE RUGBY NO STOP SU SKY: IN ARRIVO ANCHE LO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Su Sky Sport e in streaming su NOW un anno di grande rugby non stop: non solo la Rugby World Cup, ma anche il Sei Nazioni maschile e femminile e U20 (fino al 2025) e gli eventi organizzati dalla Sanzar - con lo spettacolo del Super Rugby, del Rugby Championship e degli Inbound Test - i Test-Match Internazionali con le sfide tra le nazionali dell’Emisfero Sud come Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa e quelle europee, con Inghilterra, Francia e Galles (anche in questo caso fino al 2025). Inoltre, la novità dello United Rugby Championship (URC), con in campo Benetton Rugby e Zebre Parma.

Il calendario della Coppa del Mondo

Venerdì 8 settembre

Francia – Nuova Zelanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Sabato 9 settembre

*** Italia-Namibia, Saint-Etienne, 13.00 – Geoffroy Guichard

Irlanda-Romania, Bordeaux, 15.30 – Matmut-Atlantique

Australia-Georgia, Parigi, 18.00 – Stade de France, Saint-Denis

Inghilterra-Argentina, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, Tolosa, 13.00 – Stadium

Sudafrica-Scozia, Marsiglia, 17.45 – Vélodrome

Galles-Fiji, Bordeaux, 21.00 – Matmut-Atlantique

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, Tolosa, 21.00 – Stadium

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Galles-Portogallo, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Irlanda-Tonga, Nantes, 21.00 – La Beaujoire

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, Bordeaux, 15.00 – Matmut-Atlantique

Australia-Fiji, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Inghilterra-Giappone, Nizza, 21.00 – Allianz Riviera

Mercoledì 20 settembre

*** Italia-Uruguay, Nizza, 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, Tolosa, 14.00 – Stadium

Inghilterra-Cile, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Sudafrica-Irlanda, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, Nizza, 17.45 – Allianz Riviera

Galles-Australia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, Lione, 17.45 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, Tolosa, 21.00 – Stadium

Venerdì 29 settembre

*** Nuova Zelanda-Italia, Lione, 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Fiji-Georgia, Bordeaux, 17.45 – Matmut-Atlantique

Scozia-Romania, Lilla, 21.00 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, Saint-Etienne, 17.45 – Geoffroy Guichard

Sudafrica-Tonga, Marsiglia, 21.00 – Vélodrome

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Venerdì 6 ottobre

***Francia-Italia, Lione, 21.00 – Parc Olympique Lyonnais, Décines-Charpieu

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, Nantes, 15.00 – La Beaujoire

Inghilterra-Samoa, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Irlanda-Scozia, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, Nantes, 13.00 – La Beaujoire

Tonga-Romania, Lilla, 17.45 – Pierre Mauroy, Villeneuve-d’Ascq

Fiji-Portogallo, Tolosa, 21.00 – Stadium

Il calendario delle fasi finali della Rugby World Cup 2023:

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D, Marsiglia, 17.00 – Vélodrome

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C, Marsiglia, 17.00 – Vélodrome

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Semifinale venerdì 20 ottobre

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Semifinale sabato 21 ottobre

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis

Finalissima, sabato 28 ottobre

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2, Parigi, 21.00 – Stade de France, Saint-Denis