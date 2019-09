L'Inghilterra divora gli Stati Uniti, spunta il primo cartellino rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornataccia per le nordamericane alla Rugby World Cup 2019. Se il Canada incontra un'Italia in vena di far ricredere i critici, gli Stati Uniti finiscono nella pancia della "balena" Inghilterra.Al Misaki Stadium di Kobe, il XV della Rosa consolida il primo posto nella pool C vincendo 45-7. Sette mete a una, due del solo Cokanasiga e poco più di una sgambata per gli uomini di Eddie Jones. Piccola osservazione: nel ranking mondiale, gli States precedono gli azzurri di 14/10 di punto. Considerando che l'Italia ha perso di 37 (a 0), 43 e 31 punti le ultime tre sfide con i britannici, è davvero questa la differenza tra chi staziona ai piani alti e chi invece lotta nelle retrovie? E poco conta se aggiungiamo che, sullo 0-38, a 10' dal termine, gli americani sono rimasti in 14 per l'espulsione diretta a Quill, reo di aver "placcato senza braccia Farrell" (di fatto una spallata in faccia). Si tratta del primo cartellino rosso di questo Mondiale, anche per accontentare chi aveva criticato gli arbitraggi proprio per scarsa severità.Ricapitolando: sette mete inglesi (Ford, Vunipola, Cowan-Dickie, Cokanasiga 2, McConnochie e Ludlam) di cui cinque trasformate da Ford. Dall'altra parte meta di Campbell, trasformata da MacGinty, al minuto 81.Nel frattempo, al Mondiale giapponese, arriva il primo giorno di sosta. In campo si tornerà sabato 28 settembre con il trittico interamente in diretta streaming su www.rugbyworldcup.com Argentina-Tonga (6.45 italiane, a Higashiosaka), Giappone-Irlanda (9.15, Shizuoka) e, per lo stesso girone degli azzurri, Sudafrica-Namibia (11.45, Toyota).Rugby World Cup, già ci manchi.IL PALINSESTO DELLA RAI29 settembre – Australia - Galles – Differita ore 17:20 (RaiSport + HD)4 ottobre – Sudafrica - Italia – Ore 11:35 (Rai2)5 ottobre – Inghilterra - Argentina – Ore 9:45 (RaiSport + HD)12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)RISULTATIFase preliminare1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 9-34 Kumagaya Rugby Stadium10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 27-30 Kamaishi Recovery Memorial Stadium11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 48-7 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 45-7 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 6:45 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 11:45 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 7:15 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 9:45 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 12:15 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 12:15 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 7:15 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 12:15 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 11:45 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 7:15 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 10:00 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 12:30 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 6:45 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 9:45 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaCLASSIFICHE(Tra parentesi la differenza punti)Pool A: Samoa 5 (+25), Irlanda 5 (+24), Giappone 5 (+20), Scozia 0 (-24), Russia* 0 (-45). *una partita in più.Pool B: ITALIA* 10 (+66), Nuova Zelanda 4 (+10), Sudafrica 0 (-10), Namibia 0 (-25), Canada 0 (-41). *una partita in più.Pool C: Inghilterra* 10 (+70), Francia 4 (+2), Argentina 1 (-2), Tonga 0 (-32), Stati Uniti 0 (-38). *una partita in più.Pool D: Galles 5 (+29), Australia 5 (+18), Uruguay 4 (+3), Figi* 2 (-21), Georgia 0 (-29). *una partita in più.Quarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama