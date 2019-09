Italia rugby, gli azzurri contro l'Inghilterra stasera a Newcastle per l'ultimo test match prima dei Mondiali

Ultimo aggiornamento: 20:36

Dopo le lezioni incassate da Irlanda e Francia, questa sera alle 20.45 (Sky Sport 1) l'Italia del rugby del ct O'Shea riceverà la terza affrontando l'Inghilterra in quello stadio carico di storia e di gloria che il St.James Park di Newcastle. Un altro test match dal pronostico scontato e soprattutto totalmente avverso per gli azzurri che per avvicinarsi al Mondiale in Giappone si sono imbarcati in questo mezzo Sei Nazioni estivo con l'aggiunta dell'unica partita che ha regalato qualche sorriso, per quanto scontato, contro la Russia, rullata a San Benedetto come d'obbligo visto nel rugby l'orso russo pascola alla 20a posizione nel ranking mondiale rispetto al 13° dell'Italia.Davvero si fa fatica a capire il perché di questo calvario autoinflittosi per arrivare a questa prima coppa del mondo in Asia scoprendo quello che già si sapeva ampiamente: Irlanda (2a), Francia (8a) e Inghilterra (3a) sono nettamente più forti di noi e non pare che gli esperimenti di O'Shea abbiamo dato finora gran frutti rispetto alla squadra mazzo.Questa sera c'è solo da sperare che il punteggio resti basso, che arrivi almeno una di quelle vituperate "onorevoli sconfitte" che non si sono viste con irlandesi e francesi, anzi, la Francia, considerata in ribasso, ci ha invece rivoltato come un calzino. E a Newcastle O'Shea saggiamente risparmia qualche pezzo da 90 come Parisse e Minozzi, fa partire il regista titolare Allan dalla panchina e inoltre per precauzione tiene fuori anche Morisi e Campagnaro acciaccati dopo la debacle parigina.Almeno vedremo fin dal primo minuto il mediano di mischia Bradley (inglese dalla radici italiche) che nelle speranze di O'Shea dovrebbe velocizzare il gioco rispetto al veterano Tebaldi, ma c'è il rischio che di palloni a disposizione l'Italia ne avrà ben pochi considerando il peso tecnico smisurato della formazione inglese assemblata da Eddie Jones. Che dite? Ci sono nel foglio partita dell'Inghilterra ben tre giocatori che nemmeno voleranno in Giappone, compresa la pellaccia di prima linea Merler. E poi Jones butta dentro anche l'esordiente McConnochie, tale è la considerazione che ha dell'Italia pre Coppa del mondo. Sì, tutto vero, tutto giusto, il che riporta al quesito del perché riscaldarsi per il mondiale con avversari così fuori portata, adatti a evidenziare impietosamente i limiti del gruppo a disposizione di O'Shea e perfetti nel fiaccare il morale e anche l'immagine di una nazionale che in Giappone sarà chiamata al miracolo, già avvenuto tre anni fa Firenze e quindi statisticamente al limite dell'irripetibile, di battere il Sud Africa se vuole raggiungere i quarti di finale, ovvero quel traguardo sempre sfuggito nelle prime otto edizioni dei mondiali.Newcastle, St. James Park – venerdì 6 settembre ore 19.45 (20.45 ITA) diretta Sky Sport UnoTest MatchInghilterra v ItaliaInghilterra: Watson; McConnochie, Marchant, Francis, May; Farrell (cap), Youngs; Vunipola, Wilson, Curry; Lawes, Launchbury; Cole, George, Marler. A disposizione: Conwan-Dickie, Genge, Sinckler, Ewels, Kvesic, Heinz, Ford, CokanasigaAll. JonesItalia: Hayward; Bellini, Bisegni, Benvenuti, Padovani; Canna, Braley; Tuivaiti, Steyn, Negri; Budd (cap), Sisi; Ferrari, Fabiani, Quaglio. A disposizione: Zani, Lovotti, Riccioni, Ruzza, Zanni, Mbandà, Palazzani, Allan.All. O’SheaArbitro Ben O’Keeffe (NZL)