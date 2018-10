Primo sopralluogo a Milano dei vertici del Cio

Primo sopralluogo a Milano dei tecnici del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. «Quella di oggi -ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana- è la prima di una serie di visite previste dal Cio per valutare le candidate ai Giochi olimpici invernali 2026. Siamo molto lieti di accoglierli e dimostrare che abbiamo tutte le carte in regola per aggiudicarcelì. »Voglio tornare a ribadire che la sede della Cabina di regia sarà sicuramente Milano -ha sottolineato il presidente-, che l'organizzazione dell'evento sarà all'insegna del low cost e soprattutto orientata alla valorizzazione dei territori che lo ospiteranno«. Sui prossimi passi Fontana ha annunciato che entro la fine di questa settimana verrà sottoscritto il Protocollo d'intesa tra le Istituzioni coinvolte e il Coni per la realizzazione del dossier definitivo della candidatura che dovrà essere presentato l'11 gennaio.

