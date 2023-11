Italia, Spalletti: «Immobile non è sconvocato, ma altri sono più in forma. Totti? Bello rincontrarci, è stato un'ispirazione per me»

Ora o mai più. Luciano Spalletti, fresco ct azzurro, è già al suo primo bivio: la Nazionale si prepara per gli ultimi due impegni del girone di qualificazione per Euro 2024. Due partite decisive, dalle quali l’Italia dovrà uscire con quattro punti. Venerdì 17 gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma per poi vedersela lunedì 20 novembre alla BayArena di Leverkusen con l’Ucraina, ancora costretta a giocare fuori casa per via del conflitto con la Russia.

Per la Nazionale c’è in palio il secondo posto del Gruppo C, che vale l’accesso diretto all’Europeo in Germania. Ricapitolando: con una vittoria conteo la Macedonia del Nord la Nazionale di Spalletti potrà accontentarsi di un pareggio con l’Ucraina per raggiungere il secondo posto, per via del vantaggio che ha nello scontro diretto (vittoria ler 2-1 a Milano) con l’Ucraina. Un pari o una sconfitta con la Nord Macedonia obbligherebbero invece l’Italia a vincere l’ultimo match con l’Ucraina.

La conferenza si apre con una domanda sulle scelte dei convocati, in particolare sull'esclusione, la seconda consecutiva, di Ciro Immobile: «Io non sconvoco nessuno, ma ne chiamo altri. Immobile è un calciatore molto importante che seguiamo come tutti. Dobbiamo tenere conto di molte cose, in questo momento mi sembrava che chi ho convocato fosse più in condizione.

Anche se lui ha giocato e ha fatto anche un bel gol, gli ho fatto pure i complimenti. I criteri sono semplici: dobbiamo andare a vincere le partite. Dipende anche dai momenti che attraversano con i loro club. Ad esempio Jorginho: la prima volta che ho fatto le convocazioni non aveva mai giocato, poi è cresciuto e mi ha sempre mostrato il desiderio di venire a giocare con l’Italia. Sta meglio, è tornato uomo squadra, è stato fatto capitano dell’Arsenal».

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹



La lista dei 29 convocati del Ct Luciano #Spalletti per le qualificazioni a #EURO2024



🏟 Roma

🗓️ 17 Novembre

🆚 𝑀𝑎𝑐𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑜𝑟𝑑 🇲🇰



🏟 Leverkusen

🗓️ 20 Novembre

🆚 𝑈𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎 🇺🇦



▶️ https://t.co/bvtJBzOzTW#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/NE51yD6W82 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 10, 2023

Sull'importanza delle prossime partite e sulle idee di formazione: «Vincere la prima ci dà un vantaggio e farò attenzione a quella gara. Poi si faranno valutazioni, qualcosa verrà cambiato. Intanto dritti al cuore, vincere subito. Il cuore degli italiani vuole questo. Gli assenti saranno sostituiti? Valuteremo, forse un paio di giocatori verranno chiamati, qui ci sono alcuni che hanno piccoli problemi. Vediamo. Quanto alla paura di Ucraina e Macedonia, io ce l’ho sempre per mano, è anche questa un’emozione ma deve stare alle mie regole. Non essendo stato nessuno nel calcio certo che ho paura, poi non bisogna esserne vittima. C’è la partita e poi si vede se avrò avuto paura o meno».

Sulla necessità di lavorare più sulla testa o sulla tattica: «Si lavora su entrambe le cose. Ai giocatori va spiegata la gara che abbiamo giocato, contro l’Inghilterra ho visto dei raggi di luce. Ai ragazzi ho detto che le sconfitte di solito si accantonano, invece questa la dobbiamo portare dietro, perché molto è stato fatto bene. Si ragionerà su questo, eliminare i difetti. Poi si lavora in campo sulla Macedonia. Si guardano i video, ci scambiamo i materiali attraverso un’app. I filmati sono sempre di squadra, anche se all’interno ci sono i comportamenti individuali. Tutti i ragazzi hanno un po’ di timore a giocare contro l’Italia e sono stimolati. Dobbiamo essere all’altezza».

Su Zaniolo: «Quando si sono venuti a farci visita le autorità ha sempre detto di aver giocato ad altro e non sul calcio. Era dispiaciuto. Non era così pulito, ma non aveva nulla a che fare con quella situazione incriminata. Prima di convocarlo ho parlato con la Figc e non c’erano divieti. Si dà una mano a questi ragazzi. Chi sono gli indisponibili? Udogie è infortunato. Cambiaso ha una caviglia gonfia, Cristante ha un affaticamento muscolare, Locatelli è andato a casa per un problema fisico. Jorginho ha i punti in testa, la prima volta che colpisce di testa in carriera. Abbiamo bisogno dei suoi piedi, non andrà a colpire di testa. Lui è sempre stato determinato, qui è arrivato per primo. Sono segnali importanti».

Nota lieta il ritorno di Buongiorno: «Sono andato a vederlo a Torino, non lo avevo convocato la prima volta perché aveva basso minutaggio, poi era infortunato. È una persona squisita, professionista eccezionale, ha scelto di restare a Torino e questa è una decisione significativa».

Sull'incontro con Totti al Bambin Gesù: «Andare dai bambini dell’ospedale è importante, bisogna portare il nostro abbraccio. Quando ero a Roma sono andato a condividere con loro qualche momento di felicità. Mi fa piacere incontrare Francesco e anche lui è molto sensibile per le persone che hanno bisogno di aiuto. Sarà bello trovarsi lì, assume più valore. Sarà un piacere riparlare con lui, potergli ritelefonare. È stata la mia fonte di ispirazione calcistica, molte cose che mi ha fatto vedere sono ancora moderne. L'alluvione in Toscana? È la mia terra, il mio sangue. Brutto vedere le persone messe a dura prova, proveremo a farli reagire».