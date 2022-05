Schumacher, incidente al Gp di Monaco: l'auto si spezza in due, lui è illeso

Bruttissimo incidente per Mick Schumacher al Gran Premio di Monaco. Il pilota tedesco della Haas - figlio del leggendario Micheal - si è schiantato al 27° giro contro la curva delle piscina ma è fortunatamente uscito illeso. In pista è entrata la safety car. La vettura si è spezzata in due. «Tutto ok», ha detto lui al team radio prima di abbandonare l'auto.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto FORMULA 1 Charlene al Gp di Monaco FORMULA 1 F1, Gp Monaco: Leclerc in pole (terza consecutiva), prima fila... FORMULA 1 GP di Monaco

L'incidente ha causato la bandiera rossa. La corsa è stata fermata per l'incidente a Mick Schumacher con la macchina distrutta, per fortuna senza conseguenza per il pilota tedesco della Haas. Al comando c'era il messicano della Red Bull Sergio Perez, davanti al pilota della Ferrari Carlos Sainz. Terzo il leader del mondiale Max Verstappen con la Red Bull davanti alla seconda Rossa di Charles Leclerc. Una gara folle, iniziata tardi per la pioggia e scattata dietro la Safety Car. Nel corso del GP da segnalare l'errore della Ferrari nel richiamare entrambi i piloti ai box per montare la gomma bianca e il poleman Leclerc ora si ritrova al 4° posto alle spalle di Verstappen. Il monegasco è rientrato furioso ai box, poi la gara è ripartita alle 17.15.