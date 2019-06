La Ferrari risorge in Canada: Vettel, pole da record. Leclerc è terzo

La Ferrari risorge a Montreal. Sebastian Vettel conquista la sua prima pole position stagionale ma nel Gp del Canada potrebbe avere un ruolo importante anche Charles Leclerc, l'altro ferrarista, che scatterà dalla terza casella, alle spalle anche di Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10”240 (nuovo record del tracciato), superando in dirittura d'arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0”206. Terzo tempo per Leclerc, a 0”680 dal compagno di scuderia. Al suo fianco partirà la Renault del redivivo Daniel Ricciardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA