Motori, weekend di fuoco su Sky: la Formula 1 ad Abu Dhabi, la MotoGp assegna il titolo a Valencia

Un weekend di fuoco con i motori. La Formula 1 arriva ad Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio della stagione, proprio come la MotoGp, che assegnerà il titolo di campione del mondo in Spagna, a Valencia.

Formula 1

Si parte con l’ultima gara della stagione di Formula 1, il Gran Premio di Abu Dhabi, live su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. Giovedì alle 11.30 la conferenza stampa piloti, le qualifiche sono invece in programma sabato alle 9. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15.

MotoGp

Nello stesso weekend appuntamento da non perdere con il finale di stagione della MotoGp che assegnerà il titolo al Gran Premio della Comunità Valenciana, live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGp e in streaming su Now. Domenica alle 10.35 il warm up della top class, poi le gare: alle 12 la Moto3, alle 13.15 la Moto2 e alle 15 la MotoGp. Inoltre, sempre per la MotoGp, sabato 18 novembre, alle 14.55, da non perdere la Sprint Race.