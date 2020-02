La Red Bull presenta la RB16-Honda, Verstappen sfida Mercedes e Ferrari

Ecco la prima, e unica immagine che la Red Bull ha rilasciato stamane. Online, il team con base a Milton Keynes ha "prodotto" una foto della inedita RB16. Nel pomeriggio, sul circuito di Silverstone scenderà in pista Max Verstappen, freddo e neve permettendo. Alexander Albon invece, guiderà la RB16 direttamente nei test collettivi di Barcellona la prossima settimana. Per la Red Bull-Honda il 2020 sarà un anno fondamentale. I propositi, non nascosti, sono quelli di lottare per il titolo, cosa che non accade più dal 2014 dopo il poker iridato infilato con Sebastian Vettel nel periodo 2010-2013. L'allungamento del contratto a Verstappen, fino al 2023, permette alla Red Bull di stare serena almeno per quanto riguarda la ricerca del pilota di punta. La RB 16 è una naturale evoluzione della RB15, monoposto competitiva, ma ancora non all'altezza per combattere ad armi pari con Mercedes e Ferrari su ogni tipologia di pista. La Honda, di par suo, ha compiuto progressi enormi nel corso del 2019 ed è atteso un altro salto di qualità da parte del costruttore giapponese per quanto concerne la resa delle proprie power unit.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Looking through the lens at launch 📸 As the RB16 gets 2020 up and running 👊👉 <a href="https://t.co/9EUJgJReA5">https://t.co/9EUJgJReA5</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChargeOn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChargeOn</a> <a href="https://t.co/n3bYlZr53F">pic.twitter.com/n3bYlZr53F</a></p>— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) <a href="https://twitter.com/redbullracing/status/1227635597239517187?ref_src=twsrc%5Etfw">February 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA