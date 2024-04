GP di Shanghai, la diretta: chi ferma le Red Bull? Alonso e la McLaren ci provano, Ferrari punta al terzo posto

Le speranze di vedere una Red Bull-Honda in difficoltà nel corso della stagione stanno svanendo. Il successo della Ferrari di Carlos Sainz a Melbourne, dopo il ritiro di Max Verstappen, appare come uno sbiadito ricordo. Dopo quel passo falso in Australia, l'olandese ha ritrovato la vittoria nel GP del Giappone a Suzuka, mentre sabato in Cina si è imposto nella gara Sprint, partendo quarto, conquistando poi la quinta pole su cinque qualifiche fino ad ora svolte. E per la seconda volta consecutiva, secondo partirà Sergio Perez, a conferma della superiorià della Red Bull.

Domenica il Gran Premio della Cina

A impressionare nella gara Sprint, è stata la facilità con cui Verstappen, apparso in difficoltà nella qualifica Sprint con pioggia, sull'asciutto ha recuperato fino a raggiungere il comando della corsa per poi in 10 giri rifilare 13" a Lewis Hamilton, secondo al traguardo con la Mercedes. Sarà così anche nel Gran Premio odierno? Sulla carta, le due Red Bull paiono imprendibili ed è prevedibile che Verstappen e Perez allunghino rapidamente su Fernando Alonso, brillante terzo con la Aston Martin-Mercedes, e sulle due McLaren-Mercedes di Lando Norris ed Oscar Piastri, quarto e quinto. La Ferrari in qualifica è apparsa conservativa come assetti e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente sesto e settimo, non hanno nascosto l'ambizione di poter andare a caccia del podio.

La McLaren era stata battuta in Giappone, la Aston Martin sulla lunga distanza fino ad ora non è parsa quella della prima parte della stagione 2023.

Dunque, con una buona strategia, i due piloti del team di Maranello possono concretamente ambire a un terzo posto. Poi, si vedrà come si comporteranno le due Red Bull sul passo gara, se mancherà l'affidabilità o meno, come verificatosi in Australia con Verstappen. La partita è aperta.