Gp Canada, problema idraulico alla vettura di Lewis Hamilton

Gran Premio del Canada, Mercedes in allarme prima del via: problema idraulico alla vettura di Lewis Hamilton. «Abbiamo scoperto una perdita idraulica - comunica la scuderia tedesca si twitter - sulla macchina di Lewis nella tarda serata di ieri. Abbiamo diagnosticato la fonte e stiamo rimettendo insieme la macchina pronta per la gara». I meccanici della Mercedes, che a Montreal si era presentata con un nuovo motore, sono al lavoro per evitare possibili penalità prima del semaforo verde alle 20.10 ora italiana.