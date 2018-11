Formula 1, Leclerc show con la Ferrari nei test di Abu Dhabi

Leclerc show ad Abu Dhabi. Il nuovo pilota della Ferrari ha esordito con autorità al volante della monoposto di Maranello nella seconda giornata di test sul circuito di Abu Dhabi, utili soprattutto per provare le nuove gomme Pirelli in vista della stagione 2019. Charles Leclerc, monegasco, 21enne, proveniente dalla Sauber ha preso il posto di Kimi Raikkonen al volante della rossa, passato a sua volta proprio alla Sauber. Leclerc stamattina è sceso in pista fra i primi e subito ha fatto il miglior tempo, 1.36.559.



Leclerc ha percorso circa 60 giri del circuito di Yas Marina. Dietro di lui, il secondo miglior tempo è stato di Pierre Gasly sulla Red Bull staccato di poco meno di mezzo secondo, e poi a un secondo e mezzo Lance Stroll alla guida di una Force India. Oggi ha esordito anche il pilota pugliese Antonio Giovinazzi, che nella prossima stagione sarà compagno di squadra di Raikkonen alla Sauber, per lui 41 giri di pista e il nono tempo. Decimo tempo per Robert Kubica, il 39enne polacco che torna in F1 a otto anni dal terribile incidente al rally di Andora.

