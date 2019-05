Gp Spagna, Binotto: «Qui non ci giochiamo tutto»

«Non ci stiamo giocando tutto a Barcellona. Quello che è più importante è avere la certezza di sviluppare bene la macchina. Abbiamo spinto per avere degli aggiornamenti qui perché, visto l'avvio di stagione, bisogna cercare di recuperare e avere una macchina più forte possibile». Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ai microfoni di Sky Sport, dopo le libere a Barcellona «Stiamo inseguendo (la Mercedes, ndr.) ma c'è poca differenza, l'importante è capire come migliorare la macchina per le qualifiche e la gara - ha proseguito il responsabile del team di Maranello -. Qui eravamo davanti nei test? Era prematuro dirlo, la Mercedes era forte quanto noi, aveva fatto il nostro stesso tempo. Le macchine nel frattempo hanno avuto un loro sviluppo e rispetto a febbraio fa più caldo. © RIPRODUZIONE RISERVATA