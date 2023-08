Formula 1, guida al Gp di Monza: il programma del weekend e dove vederlo

La Formula 1 torna in Italia. All'Autodromo Nazionale di Monza va in scena il Gran Premio d'Italia, destinato a colorarsi, da giovedì 31 a domenica 3 settembre, di rosso Ferrari. Una delle settimane più attese per gli appassionati di motori arriva su Sky e in streaming su Now, mentre qualifiche e gara arriveranno anche in chiaro su Tv8.

Verstappen vince il GP di Olanda davanti ad Alonso e Gasly, quinto posto per la Ferrari di Sainz, ritirato Leclerc

Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla gara, con contenuti speciali e interviste esclusive lungo tutto il weekend di gara realizzate dalla squadra di Sky Sport F1, e uno stand nella Fan Zone dell’autodromo per sostenere Sky Zero, la campagna con cui l’azienda promuove la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Nel weekend saranno in pista anche Formula 2 e Formula 3, oltre alla Porsche Super Cup.

Il programma completo

Giovedì 31 agosto

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 1° settembre

Ore 9.35: F3 – prove libere

Ore 11: F2 - prove libere 1

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 15: F3 - qualifiche

Ore 15.55: F2 - qualifiche

Ore 17: F1 - prove libere 1

Ore 18.30: Porsche SuperCup – prove libere

Sabato 2 settembre

Ore 9.35: F3 – Sprint Race

Ore 11: Porsche SuperCup – qualifiche

Ore 12.30: F1 - prove libere 3

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 16: F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

Domenica 3 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.50: F2 - Feature Race

Ore 11.50: Porsche Super Cup - gara

Ore 15: F1 gara (in diretta anche su TV8)