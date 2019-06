Vettel, settimo in griglia: «Qualifica un po' strana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il problema al cambio nel penultimo giro non ha inciso più di tanto. La questione è il feeling con la macchina: a volte c'era a volte non c'era. È stata una parte di qualifica finale un po' strana». Al termine delle qualifiche delSebastianspiega così la sua giornata no che lo ha relegato in settima posizione al via di domani.«Chiaramente le qualifiche - aggiunge il pilota della- ci hanno dato una posizione inferiore alle aspettative, madomani potremo fare una buona gara e divertirci». «È stato un su e giù, alcuni giri sembravano buoni e altri no. Non ho ottenuto il massimo dalla macchina, ma - spiega Vettel - era difficile per me, in alcuni giri non avevo il grip del passaggio precedente. È successo solo nella Q3». In vista della gara, Vettel ha poi concluso: «Le Mercedes sono lontane, ma dovremmo essere nel gruppo con le Red Bull».