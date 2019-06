Gp Francia, Mercedes super anche nelle terze libere. Visita di Platini ai box Ferrari

Le Mercedes di Valterri Bottas e Lewis Hamilton hanno chiuso davanti a tutti le terze prove libere del Gp di Francia di F1. Il miglior tempo lo ha fatto segnare il finlandese in 1.30.159, seguito dal compagno di scuderia, leader della classifica del mondiale staccato di 41 millesimi. Terzo tempo per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (a +0.446); e quarto l'altro pilota della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel, che ha fatto registrare il quarto tempo a +0.474. Quinto e sesto crono per le due Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. Seguono poi Norris, Ricciardo, Sainz e decimo Kimi Raikkonen su Alfa Romeo.



Nei box della Ferrari ha fatto visita Michel Platini, ex fuoriclasse della Juventus reduce dalle recenti disavventure giudiziarie e rimasto legato alla Scuderia. © RIPRODUZIONE RISERVATA