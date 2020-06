Formula 1, Binotto: «Vettel alla Mercedes? Sarei felice per lui»

«Se Vettel trovasse un posto in Mercedes sarei molto felice per lui, sarebbe davvero»: lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto in un'intervista al giornale spagnolo Marca, ammettendo che la decisione di separarsi dal pilota tedesco a partire dal 2021 non è stata facile «per molte ragioni. La Ferrari ama Sebastian come pilota e come persona, fa parte del nostro team, del nostro progetto, quindi non è stata una decisione facile».

«Sebastian Vettel -ha aggiunto Binotto- è stata la nostra prima opzione e poi è arrivata la pandemia, che ha cambiato molte cose, dal regolamento al massimale del bilancio, cose che hanno cambiato la visione della situazione, guardando avanti come con la nuova auto, rinviata al 2022. Le revisioni interne dovevano essere fatte, difficili, ed è quello che abbiamo fatto». Sul futuro di Vettel, che comunque nel 2020 gareggia ancora con la rossa, Binotto ha detto « lo adoriamo e lo apprezziamo, e sarebbe importante per lui trovare un buon posto il prossimo anno. Sento voci che lo può trovare in Mercedes e sarei molto felice per lui, lo sarei davvero». Quanto al presente, il numero uno della scuderia dice: «Vettel è una persona eccezionale, un grande professionista con senso di responsabilità e sono sicuro che vuole finire il suo ultimo anno in Ferrari in una buona posizione, ottenendo il meglio per la squadra, quindi non mi aspetto affatto un cattivo comportamento».

