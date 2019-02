Montmelò, Giovinazzi con l'Alfa Romeo il più veloce a metà giornata

Aspettando il turno di Sebastian Vettel con la Ferrari, in copertina, in Spagna, c'è Antonio Giovinazzi. Il pugliese di Martina Franca è stato il più veloce a metà della prima giornata della seconda e ultima sessione di test prestagionali sul circuito catalano di Montmelò. Giovinazzi, al volante dell'Alfa Romeo, gira in 1'18''589 precedendo la Red Bull del francese Pierre Gasly (1'18''647) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'18''651) che ha completato solo 29 giri perché sono state effettuate ai box alcune verifiche al sistema di raffreddamento. Ottavo tempo per l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'20»332). Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA