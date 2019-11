Finisce a reti bianche, Udinese-Spal, match della dodicesima giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena di Udine. Grande occasione in pieno recupero per gli estensi con Petagna che si fa parare da Musso un calcio di rigore al 96'. In classifica l'Udinese è al decimo posto insieme a Parma e Torino con 14 punti; mentre la Spal è penultima a quota 8.





