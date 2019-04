© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Spoletini è stato uno dei protagonisti con la rappresentativa del Lazio nella vittoria del “Torneo delle Regioni” 2019 per la categoria Juniores. L’attaccante si è distinto soprattutto nel match vinto nei quarti di finale contro l’Umbria, nel quale ha realizzato un gol e un assist, e ha dato un contributo nel corso della competizione componendo un roster d’attacco temibile a disposizione del tecnicp Marco Ippoliti.Il classe 2001 ha commentato con parole piene di soddisfazione il trionfo del Lazio nella finale vinta con un secco 3-0 contro la Puglia disputato nella bellissima cornice del “Benito Stirpe” del Frosinone: «E’ un emozione unica aver vinto questa competizione in uno stadio del genere. Non ci aspettavamo di imporci in questo modo netto con tutte vittorie e due pareggi. La differenza l’ha fatta il gruppo, siamo stati sempre uniti e partita dopo partita ci siamo accorti della nostra forza e abbiamo capito che potevamo arrivare fino in fondo. Il risultato finale è rappresentato dalla nostra coesione in campo e fuori. Il mister è stato bravo ad amalgamare il gruppo composto da 2000 e i 2001. Personalmente sono soddisfatto del contributo offerto sia quando sono partito titolare sia quando sono stato chiamato in causa. Tutti eravamo allo stesso livello e chiunque è sceso in campo si è fatto trovare sempre pronto».Spoletini non è nuovo a vivere scenari così importanti, infatti l’attaccante è stato protagonista per tre anni nella settore giovanile della Lazio ed è stato a contatto con il mondo del professionismo fino ai nazionali under 17. In questa stagione però c’è stato il ritorno nel mondo dilettantistico dove Andrea sta disputando il campionato Juniores Elite con la Lodigiani ma l’esperienza con la maglia biancoceleste è stata una tappa fondamentale per la crescita del giocatore. «Ho imparato tanto in tre anni di Lazio - afferma Spoletini - Purtroppo ho sofferto tanto quando quest’estate ho ricevuto la notizia di non essere stato confermato e insieme alla mia famiglia ho deciso di rimettermi in gioco scendendo di categoria ma trovando un gruppo fantastico come quello della Lodigiani. C’era possibilità di continuare a percorrere la strada del professionismo fuori regione ma per questa stagione ho scelto di rimanere a casa. Se si presenteranno in futuro nuove opportunità di rientrare tra i professionisti valuteremo bene insieme alla mia famiglia come avviene in tutte le scelte importanti».