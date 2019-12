© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pareggio agrodolce per la Pro Calcio Tor Sapienza che nell’ultimo incontro dell’anno che chiudeva il girone di andata non è riuscita ad o oltre l’1-1 al “Castelli” contro il Lanusei. Punto positivo per interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive, ma che non riesce a smuovere la classifica dei gialloverdi, sempre più incastrati nei bassifondi della classifica. Il penultimo posto non premia l’impegno della squadra di Solimina che anche nella sfida contro i sardi ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a concretizzarle. Rammaricato per il mancato successo Nicolò Rocchi, autore dell'1-1 e protagonista nella ripresa dopo l’avvio shock ad inizio gara con il rigore commesso da Marra che ha portato sotto i gialloverdi dopo un minuto: «Sono contento per il gol, meno per il risultato. Abbiamo affrontato una squadra molto compatta e ben allenata da Gardini. L’avevamo preparata in un certo modoe l’episodio a sfavore dopo 30 secondi ci ha colpito a freddo. Apparte questo, il rammarico è per quanto fatto di buono nel secondo tempo. Abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle, oltre a un gol annullato che mi hanno detto fosse regolare. Peccato perché mi aspettavo i tre punti e li avremmo meritati per la reazione che abbiamo avuto».La fortuna sicuramente non sta girando dalle parti di Tor Sapienza: «Nelle ultime 5 partite non c’è mai stato un episodio a nostro favore – afferma Rocchi - Apparte l’Ostiamare che è una spanna sopra ed è attrezzata per giocarsi il campionato, ce la siamo giocata sempre alla pari contro tutte. Anche domenica scorsa contro il Cassino abbiamo preso un gol irregolare di mano e creato tanto. Dispiace perché ci stiamo mettendo tutto, il gruppo c’è e alcune volte le occasioni non sono dalla parte nostra».