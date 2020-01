© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato il momento della svolta? Lo stanno aspettando tutti in casa Pro Calcio Tor Sapienza, dove la vittoria ormai manca da quel 24 novembre in cui i gialloverdi di Claudio Solimina, in quella gara subentrante a Fabrizio Anselmi, vinsero 1-0 contro il Latte Dolce grazie alla rete di Della Penna. Nelle successive sette partite il Tor Sapienza ha conosciuto solo sconfitte (4) e pareggi (3) senza più ritrovare la gioia del successo, il che ha portato Santori e compagni in penultima posizione in compagnia del Budoni. Una crisi quasi nera di risultati, ma in realtà i gialloverdi sotto la guida di Solimina hanno trovato una vera identità e hanno disputato delle ottime prestazioni a livello di gioco che non state premiate dalla buona sorte, ma anche in alcuni casi dalle decisioni arbitrali.Tra i volti nuovi di dicembre c’è stato l’arrivo del difensore (e anche centrocampista) di Simone Dovidio, classe 1992 ex Vigor Perconti, che è convinto che proseguendo sulla strada intrapresa i risultati arriveranno: «Stiamo lavorando duro giornalmente per uscire da questo momento. Tra infortuni vari e squalifiche il mister purtroppo non ha mai a disposizione la rosa al completo, ma nonostante ciò le prestazioni ci sono. Purtroppo stiamo raccogliendo meno di quanto forse meritiamo realmente, ma dobbiamo semplicemente continuare così, perché il duro lavoro alla fine paga».Il match con il Portici, sconfitto all’andata in Campania per 3-2, potrebbe rappresentare finalmente la svolta per la compagine di Solimina che ha assolutamente bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa dei play out, che incombe sempre più nella testa dei gialloverdi. «La sfida di domenica sarà molto importante, la stiamo preparando come tutte le altre partite che abbiamo affrontato e come quelle che affronteremo – dichiara Dovidio - Ci stiamo preparando al meglio perché sappiamo di affrontare una grande squadra. Stiamo anche lavorando per evitare di commettere alcuni errori che purtroppo ci sono costati dei punti in questo ultimo periodo. Quindi sta solo a noi cambiare questa rotta».