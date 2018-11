Sedicesimi di coppa Italia. Domani in programma le gare di ritorno

Giornata di vigilia per la Promozione che nella giornata di domani vedrà svolgersi le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di coppa italia. Le uniche due compagini ad avere quasi due piedi negli ottavi sono Palestrina e Corneto Tarquinia, mentre sugli altri campi sarà battaglia fino all'ultimo secondo. Questo il programma:

Corneto Tarquinia - Aranova (and. 4-1)

C. di Cerveteri - CSL Soccer (and. 2-2)

Doc Gallese - Vigor Acquapendente (and. 2-4)

Tolfa - CPC 2005 (and. 0-3)

Accademia C.R. - S. Angelo Romano (and. 4-1)

Guidonia - Palestrina (and. 1-6)Tivoli - Licenza (and. 1-2)

Vicovaro - Cantalice (and. 1-2)

Virtus Olympia Roma - Palocco (and. 0-1)

Atl. Torrenova - Fiumicino (and. 1-0)

S. Maria delle Mole - Vis Sezze (and. 0-0) Ostiantica - Atletico Morena (and. 4-3)

Ferentino - Monte S. Biagio (and. 2-2)

C. di Paliano - Alatri (and. 2-1)

Suio - Mistral C. di Gaeta (and. 1-1)

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA