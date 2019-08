© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per l’esordio. Tra poco meno di 24 ore, Pro Calcio Tor Sapienza e Team Nuova Florida si affronteranno nella prima gara ufficiale dell’anno valevole per il 1° turno di Coppa Italia di Serie D. Sarà un bel antipasto di calcio tra le due neopromosse in D in attesa del debutto in campionato il 1 settembre e si tratta subito di una sfida vera considerato che la partita sarà a botta secca. Infatti la formula del torneo non prevede né andata né ritorno, pertanto le due compagini dovranno sin da subito fare sul serio dopo solo un mese di preparazione. Il calcio d’inizio verrà dato dal sig. Tartarone di Frosinone nell’inconsueto orario (per i dilettanti) delle 20.30 e lo scenario di gioco sarà quel “Giorgio Castelli”, fortino della Pro Calcio che avrà il piccolo vantaggio di potersi giocare la qualificazione tra le mura amiche.Entrambe le squadre hanno tanti tratti in comune tra loro. Tor Sapienza e Nuova Florida sono state protagoniste dello scorso campionato di Eccellenza, dove si sono imposte al comando della classifica rispettivamente nel girone B e nel girone A. Le due società hanno di deciso di puntare anche in D sugli allenatori che le hanno condotte alla promozione, ossia Fabrizio Anselmi per i gialloverdi e Andrea Bussone per i biancorossi. Due tecnici caparbi e pieni di risorse che amano un calcio propositivo e puntano molto sui giovani. Inoltre, durante la sessione di mercato estivo Pro Calcio e Nuova Florida hanno seguito la stessa linea per allestire delle rose competitive in vista del campionato di D. Entrambe sono ripartite dal blocco base della passata stagione e hanno inserito giocatori funzionali al contesto, basandosi su un mix tra veterani della categoria e giovani di belle speranze.La Pro Calcio Tor Sapienza ha confermato i protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza, tra cui i vari Santori, Della Penna, De Angelis, D’Astolfo, Minelli, Pannella, insieme agli under Di Giovanni (2000), Toracchio (2000), De Nicola (2000), Marini (2001) e Montesi (2001). Sul fronte mercato la famiglia Armeni, insieme al lavoro del direttore generale Stefano Volpe e del ds Davide Cianci si sono assicurati le prestazioni di due attaccanti top come Marco Ilari, proveniente dal Trastevere, dove ha giocato nella scorsa stagione 27 partite segnando 2 reti, e Nicolò Rocchi, che ha realizzato 27 reti nella stagione 2018/2019 con la maglia dell'Ottavia. Tra le altre operazioni in entrata sono arrivate le firme dei centrocampisti Tommaso Chiti (1998, ex Audace), Ludovico Le Rose (1996, ex Compagnia Portuale), Gabriele Massimiani (1996, anche lui dall’Audace) e del rientrante Francesco Cannizzo, dopo un anno di D con maglia del Ladispoli. In difesa i nuovi sono arrivati Lorenzo Frangella (1999) dal Morolo e Lorenzo Sarrocco (1999) dall’Ostiamare.Il Team Nuova Florida ha cambiato diversi interpreti rispetto alla rosa che ha vinto il campionato pochi mesi fa. Sono andati via giocatori del calibro di Piro, Massella, Di Bari, Tisei, ma sostituiti da calciatori altrettanto validi. La coppia Pizi-Marcucci si è mossa molto sul mercato assicurandosi le firme di tre giocatori che formeranno un tridente offensivo di tutto rispetto, ovvero Eloy Alfonsetti (2000, ex Frosinone), Gian Piero Tozzi (1994, proveniente dalla Vis Artena) e Antonio Ferrara (1997, in arrivo dal Flaminia). Per quanto riguarda gli under spicca tra tutti l’acquisto di Marco Menniti, attaccante classe 2000 protagonista della vittoria dell’Under 19 della Romulea del titolo regionale e nazionale. Tra gli altri arrivi spiccano i nomi di Miola, centrocampista classe 2001 dalla Virtus Nettuno Lido, e di Sterpone, mediano classe 1996, proveniente dall’Anzio. Per quanto riguarda le conferme a centrocampo il punto di riferimento sarà il vertice basso Porfiri (ex Latina in D), mentre in difesa i punti forti sono Tamburlani e Scardola. In attacco si riparte da Daniel Rossi, centravanti classe 1996 che nella passata stagione ha realizzato 20 gol tra campionato e coppa.La vincente della sfida tra Pro Calcio Tor Sapienza e Team Nuova Florida, affronterà domenica 25 agosto il Trastevere.