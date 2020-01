© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un’Ottavia in grande spolvero. La squadra di Emanuele Mancini ci crede alla salvezza e l’importante campagna acquisti nel mese di dicembre ha ulteriormente rafforzato le ambizioni del club di via delle Canossiane. Acquisti che hanno contributo a portare la compagine biancoblu a un punto solo fuori dalla zona play out grazie a una striscia di cinque risultati consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi). Sono arrivati nomi di assoluto livello tra cui quello del bomber ex Tivoli, Luca Teti, che già ha realizzata tre per la squadra della borgata di Roma Nord in cui è nato e cresciuto: «Ho trovato un bel gruppo, mi sono subito inserito bene nello spogliatoio e con i compagni ci siamo subito compattati. In campo ognuno corre per l’altro e questo fa la differenza. La società ha fatto uno sforzo importante prendendo giocatori forti e mantenendone altrettanti bravi, adesso noi dobbiamo continuare a fare bene per tirarci fuori dalla zona rossa e poi potremo stare più sereni».Il calendario adesso presenta due sfide dure contro la capolista Real Monterotondo Scalo e il Montespaccato secondo in classifica. L’Ottavia, però, non ha timore e Teti è convinto che i duelli saranno alla pari: «Quando incontri le squadre di vertice aumentano gli stimoli e credo che avranno più paura loro di noi, perché lo rosa è stata rinforzata tantissimo e non ci sentiamo inferiori a nessuno. È chiaro che però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare una partita alla volta. Solo in questo modo possiamo raggiungere la salvezza».