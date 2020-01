© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque risultati utili consecutivi per l'Ottavia che domenica scorsa ha battuto per 3-0 la Polisportiva Monti Cimini prendendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il prossimo avversario però sarà il Real Monterotondo Scalo, in vetta al girone A di Eccellenza. Una sfida proibitiva per i ragazzi di Mancini ma non impossibile, come ha spiegato Matteo Morici, arrivato nel mercato invernale dalla Tivoli: "Ci tenevamo a continuare la striscia di risultati positivi che facevamo da un mese a questa parte, stiamo bene fisicamente e mentalmente e si vede. La PMC è una squadra che sta sopra di noi, di tutto rispetto, ma non abbiamo mollato un centimetro e fortunatamente ce la siamo portata a casa, tre punti fondamentali in vista della prossima gara contro il Real"."Come tutte le altre, la nostra posizione in classifica non ci permette di stare troppo tranquilli quindi ogni partita ce la giochiamo allo stesso modo. Il Real esprime un calcio bello e divertente, ha centrato la finale di coppa e ha l'entusiasmo alle stelle; noi comunque andremo da loro per fare il nostro gioco senza timore ma con grande rispetto dell'avversario"."Come dicevo prima veniamo da un mese positivo e stiamo facendo quello che c'eravamo posti di fare cercando di tirare fuori il massimo con la consapevolezza di essere un gruppo valido e unito. Secondo me saremo presto fuori dalla zona playout ma dobbiamo continuare su questa strada, al di là dei risultati. Prima arriveremo a quaranta punti, prima potremo stare tranquilli e magari chissà, provare a toglierci qualche soddisfazione in più"."Il Real ha dimostrato di essere una squadra molto forte ma la Tivoli nonostante tutti i cambiamenti è ancora lì a tre punti quindi per me saranno loro a giocarsela fino alla fine. Come outsider ci sono Montespaccato ed Eretum, vedremo chi arriverà in fondo. Complimenti al Villalba per aver centrato la finale di coppa, sarà una sfida affascinante da seguire".