Nascondevano coltelli nelle aste delle bandiere, Daspo per gli ultras del Mantova: tra loro padre e figlio minorenne

Venerdì 12 Gennaio 2024, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Tre tifosi del Mantova hanno ricevuto Daspo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) dalla Questura di Padova, con durate variabili dai tre ai cinque anni. Questa decisione è stata presa in seguito al tentativo, avvenuto l'8 gennaio, da parte dei tifosi di entrare allo stadio Euganeo con un pugnale nascosto nell'asta di una bandiera. I tre individui, di 51, 43 e 17 anni, sono stati scoperti durante i controlli della polizia tra i circa 1.200 tifosi ospiti. Un ragazzino, accompagnato da un adulto, aveva il pugnale nascosto in un'asta di una bandiera. I tre sono stati denunciati, con il 17enne alla Procura minorile per il possesso dell'arma, il 51enne per favoreggiamento personale e il padre del ragazzo, 43enne, per aver omesso di vigilare sulla condotta del figlio. Il Questore ha emesso Daspo di tre anni per il 17enne e di cinque anni per gli altri due.