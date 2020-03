© RIPRODUZIONE RISERVATA

Respira e sorride il Morolo. I biancorossi di Gianluigi Staffa sono riusciti ad ottenere tre punti fondamentali nello scontro diretto per la salvezza contro il Formia, vinto per 2-1 grazie al gol decisivo di Marini dopo il botta e risposta tra Stefani e Terracciano. Prestazione che ha messo in evidenza il carattere della compagine ciociara come si evince dalle parole di mister Staffa: «È stata una gara molto combattuta, resa difficile anche dalle condizioni del nostro terreno di gioco che a volte impedisce di mettere in risalto le doti tecniche. Sapevamo che ci aspettava una battaglia e siamo stati bravi a mettere qualcosa in più rispetto al nostro avversario».Un successo che ha permesso al Morolo di avanzare in classifica e di acquisire entusiasmo ed energia in vista del rush finale di stagione. «Avevamo la speranza di tirarci fuori dalla zona play, ma il cammino è ancora lungo – afferma Staffa - Avendo avuta poca continuità nei risultati, sicuramente quella contro il Formia si tratta di una vittoria che può alzare tanto il nostro morale in preparazione delle prossime sfide».È anche vero che il Morolo è imbattuto da un mese e mezzo e quindi sta dimostrando di avere le carte in regolare di poter ottenere la salvezza. Staffa ne è convinto, ma sa bene che la sua squadra non deve mollare di un centimetro: «Ai ragazzi fino ad ora posso fare solo tanti complimenti, perché non ci hanno sempre creduto anche nei momenti più complicati, soprattutto quando i risultati non arrivano e nel mercato di dicembre quando qualche giocatore ha deciso di salutare. C’è stato un periodo di scoramento, ma i ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato duramente per compensare qualche lacuna a livello tecnico. Io credo che se riusciremo a mantenere alta la concentrazione e la voglia che abbiamo acquisito e non perderemo l’umiltà la salvezza sarà un obiettivo raggiungibile».