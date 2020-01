© RIPRODUZIONE RISERVATA

È subito De Marco show. L’ex attaccante dell’Eretum Monterotondo ha messo subito la sua firma con una doppietta all’esordio da titolare con la maglia del Montespaccato Savoia nella prima del 2020, vinta tra le mura amiche con un netto 6-1 ai danni del Falaschelavinio. Successo tennistico e significativo della squadra di Fabrizio Ferazzoli che si è portata al secondo posto in classifica a 31 punti, in compagnia proprio dell’ex squadra di De Marco, l’Eretum, e a -3 dall’altro Monterotondo capolista, il Real di David Centioni. Non poteva presentarsi nei migliori dei modi al “Don Pino Puglisi” Andrea De Marco: «Il mister ci aveva chiesto di partire forte e l’abbiamo fatto visto che dopo 20 minuti eravamo avanti già di 3 gol – ha dichiarato l’attaccante classe 1994 - È stato importante chiudere il girone di andata in bellezza e partire subito con una vittoria. Sappiamo che non dobbiamo mollare nulla perché è difficile tenere il passo di tutte le squadre che sono lì in alto insieme a noi. Per questo motivo dobbiamo sfruttare tutte le partite in casa e fare più punti possibili».10 reti all’attivo per De Marco con la precedente casacca eretina nel corso di questa stagione, nella sfida con il Falasche l’attaccante ne ha trovate altre due al debutto nella nuova esperienza a Montespaccato, ricostituendo in avanti la coppia del gol con Diego Gambale. I due insieme nello scorso campionato con la maglia della Boreale hanno realizzato 41 reti, come quelle che fino adesso ne ha messe a segno la compagine di Ferazzoli, che attualmente vanta il miglior attacco dei due gironi di Eccellenza. «L’intesa con Diego è fantastica, speriamo di ripeterci anche qui a Montespaccato e di portare la squadra in alto – afferma De Marco – La rosa è forte, la società è presente, ci sono tante squadre che vogliono salire, noi abbiamo dato un segnale chiaro e vogliamo alimentare il nostro sogno di promozione. I numeri lo stanno dimostrando e siamo consapevoli che possiamo giocarcela contro chiunque».Quando lo scorso dicembre è arrivata la chiamata del presidente Massimiliano Monnanni, De Marco non ha potuto rifiutare: «Ho sempre sentito parlare bene di questo club, che si sta contraddistinguendo per organizzazione e serietà. Per me l’Eretum è sempre stata una seconda casa, ma come tutte le belle storie sono destinate ad avere una fine era arrivato il momento di iniziare una nuova avventura».