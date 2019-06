Montespaccato Savoia, arriva Catese

Andrea Catese, centrocampista centrale già in forza all’Ostia Mare e azzurro alle Universiadi Taipei 2017, entra in “Talento & Tenacia”. Ne da’ notizia in un comunicato il Montespaccato Savoia. Classe 1997, Andrea Catese è cresciuto nell’Urbetevere ed ha già militato nei giovanissimi e negli allievi del Montespaccato per poi passare al Futbolclub con cui ha esordito in Eccellenza. Gli ultimi tre anni lo hanno visto giocare in Serie D con l’Ostia Mare dopo un passaggio in Lega Pro con la Sambenedettese. “In Andrea Catese, prossimo alla laurea IUSM - ha dichiarato il Presidente Monnanni - ritroviamo oltre alla competenza tecnico-agonistica la passione sportiva pura che caratterizza “Talento & Tenacia”. “Un nuovo atleta che torna a Montespaccato, dove è cresciuto calcisticamente, per dare al quartiere spettacolo, divertimento e confermare il percorso di rinascita nel segno della legalità”.

