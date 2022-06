Mondiali Qatar 2022, sesso vietato tra coppie non sposate: si rischiano 7 anni di carcere

Martedì 21 Giugno 2022, 12:29

Le notti non saranno così magiche per i single che si avventureranno in Qatar per seguire la Coppa del mondo. Le persone non sposate che saranno sorprese a letto con altri "scapoli" rischiano infatti una pena detentiva di 7 anni. Oltre all'alcol bandito ufficialmente in Qatar, arriva anche il "no" al sesso libero. Niente avventure di una notte, magari dopo la vittoria della Nazionale del cuore. C'è preoccupazione, scrive il Daily Star, tra le forze dell'ordine britanniche che aiuteranno i colleghi qatarioti nella gestione dei tifosi provenienti dal Regno Unito. Al tabloid una fonte di polizia ha detto: «Il sesso è bandito, a meno che i tifosi non siano sposati ufficialmente. Sicuramente non ci saranno avventure di una notte in questa Coppa del Mondo» Il sesso al di fuori del matrimonio e l'omosessualità sono illegali in Qatar dove si terrà il torneo, e ciascuno di questi "reati" comporta una pena detentiva fino a sette anni. La FIFA dopo le rassicurazionI e il messaggio "tutti sono i benvenuti" registra le preoccupazioni in vsta della manifestazione in programma a novembre. Secondo i media britannici, ci sarebbe state già segnalazioni di fan con cognomi diversi bloccati al momento della prenotazione delle camere di albergo.