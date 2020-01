© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è una La Rustica che ha ripreso a correre e vuole puntare in alto. La compagine di Daniele Paolini, dopo il pari con il Certosa che aveva interrotto la striscia di 7 vittorie consecutive, è tornata a ruggire tra le mura amiche con il netto successo per 4-0 nella sfida contro il Passo Corese, condita dalla doppietta del capitano Luca Spinetti che ha commentato l’importanza del successo: «È stato fondamentale vincere per riprendere la il nostro ruolino di marcia. Il pareggio con il Certosa è arrivato in una giornata storta, non ce l’aspettavamo ma durante la settimana ne avevamo parlato molto. Tenevamo a riscattarci e l’abbiamo fatto sia sotto l’aspetto fisico che tecnico in cui siamo stati dominanti. Sono convinto che quando giochiamo con la giusta verve siamo i più forti perché vengono fuori le qualità dei singoli».I biancorossi di via Galatea si trovano adesso in una situazione di classifica che può permettere di concentrarsi esclusivamente verso il primo posto mantenuto dal Sant’Angelo Romano, distante solo un punto, visto che il Vicovaro e il Riano terzi sono distanti ben 9 lunghezze: «Non ci nascondiamo, puntiamo al primo posto – dichiara capitan Spinetti – Siamo una squadra forte in tutti i reparti e siamo attrezzati per vincere il campionato. Devo ammettere che il girone B quest’anno è molto ostico e ogni domenica è sempre difficile. C’è il Sant’Angelo Romano capolista che sta tenendo un bel ritmo e anche il Vicovaro che affronteremo domenica è molto attrezzato, ma noi non temiamo nessuno e puntiamo al massimo. Vogliamo vincere tutte le partite e abbiamo nelle nostre corde il dovere di provarci».