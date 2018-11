© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Villalba cade in casa con il Cynthia. Finisce 4-3 per gli ospiti, che hanno centrato il successo chiudendo il match in dieci uomini, al termine di una sfida a dir poco rocambolesca. Dopo la vittoria corsara in casa dell’Audace, il team allenato da Mauro Ferranti sembrava avviato verso la ripresa. L’ennesimo ko invece riporta il Villalba verso le zone più basse della classifica. Partita da botta e risposta, quella con il Cynthia, che passa subito in vantaggio con Scacchetti. Poi Fagioli e Libertini, autore di un autentico eurogol, ribaltano la situazione. Nella ripresa il Cynthia pareggia con Di Mario. Prioteasa, a dieci minuti dalla fine del match riporta in vantaggio il Villalba, svettando di testa alla sua maniera. Sembra finita. Invece gli ospiti trovano due volte la rete ancora con Di Mario, che può portarsi via il pallone. Meccanismi da rivedere in casa del Villalba, ma la panchina di Ferranti, fanno sapere fonti vicine al club di Via Pantane, non sarebbe al momento in discussione.