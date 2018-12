I COMMENTI

IL TABELLINO

LA NUOVA CLASSIFICA

RIETI - La Valle del Tevere torna a ruggire e conquista tre punti importantissimi sul campo di Genzano battendo per 2-0 il Cynthia nella gara di recupero della dodicesima giornata non disputata a suo tempo per impraticabilità di campo. Proprio il campo, anche nella gara odierna, non appare nelle migliori condizioni e nella fase iniziale dell’incontro ne risente maggiormente la formazione ospite che deve opporsi alle incursioni dei padroni di casa ma si fa trovare pronto Aniello sulle conclusioni di Scacchetti e Di Mario. Col passare dei minuti la Valle del Tevere reagisce nel migliore dei modi impegnando il portiere avversario con i tiri di Giurato e Danieli ed al 30’ è lo stesso Danieli a portare i biancoblu in vantaggio raccogliendo in area un assist di Passiatore, autore di una perentoria discesa a tutto campo, e battendo Sciarra con una girata da manuale che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa è ancora la squadra sabina ad amministrare la gara e va segnalato un tiro di Paletta salvato sulla linea di porta dai difensori avversari ed un palo colpito da Hrustic. Al 36’ la gara praticamente si chiude con il raddoppio della Valle del Tevere realizzato da Giurato con un tiro dalla distanza su assist di Gomez.Stefano Scaricamazza, tecnico Valle della Valle del Tevere;"Non era semplice giocare su questo campo ma la squadra oggi ha dimostrato di saper lottare ed imporsi con intelligenza e grande spirito di sacrificio. Tre punti conquistati con pieno merito al termina di una gara in cui non ci sono stati errori, affrontata con la giusta determinazione e l’atteggiamento ideale".Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere;"Una vittoria indiscutibile ottenuta su un campo in cui anche oggi era difficilissimo giocare. I nostri giocatori avevano voglia di riscattarsi subito dalla sconfitta di domenica scorsa e lo hanno dimostrato alla grande. Un risultato che è molto importante per la nostra classifica, considerando che domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra le due squadre che ci precedono (Astrea e Team Nuova Florida) e potremmo approfittarne".Sciarra, Silvagni, Sistopaoli, Vartolo, Paloni, Amico, Visconti, Blandino, Di Mario, Scacchetti, Milano. A disp. Orlandi, Di Mauro, Sciosci, De Gennaro, Rocco, Labagnara, Mortaroli, Galli, Belardi. All. Simone Rughetti.Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Nardi, Hrustic, Gomez, Danieli, Giurato, Passiatore. A disp. De Vellis, Giustini, Manga, Mamarang, Jammeh, Benedetti, Macrì, Lelli. All. Stefano Scaricamazza.Ferrara di Roma2 (Mancuso di Roma1 e Passero di Roma1)30’pt Danieli, 36’st GiuratoNell’altro recupero della dodicesima giornata il Team Nuova Florida batte l’Eretum Monterotondo per 2-1 e si porta al secondo posto in classifica mentre la Valle del Tevere agguanta da sola il terzo posto scavalcando l’Eretum.Astrea 31Team Nuova Florida 30Valle del Tevere 29Eretum Monterotondo 27Real Monterotondo 24Montalto, Sporting Genzano 21Montespaccato 20Unipomezia 19Atletico Vescovio 18Campus Eur 17Cynthia 16Ronciglione United 15Villalba OM, Bricofer Casal Barriera 14Almas Roma 9Civitavecchia 8