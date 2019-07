© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco per l’inizio della nuova avventura. Per il Certosa sarà la prima volta in Promozione, conquistata al termine di una stagione memorabile, condotta al vertice del girone E di Prima Categoria dalla prima all’ultima giornata. Si ripartirà dal tecnico Massimiliano Russo, l’artefice della cavalcata dalla Seconda Categoria alla Promozione nell’arco di tre anni, che ha le idee ben chiare: «Vogliamo mantenere la categoria e valorizzare i giovani. Si parte con questo spirito che sicuramente non ci proibisce di fare bene. Ci sarà tanto da lavorare, dovremo amalgamare il vecchio gruppo con quello nuovo, ma le potenzialità ci sono e sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni. Puntiamo sulla base dei giocatori rimasti dello scorso campionato come i fratelli De Luca, Valerio che sarà il capitano e Davide, Dialuce, Fioretti, Porfiri, Colagrossi , Porfiri e il portiere Tanturri, il quale ha subito un’intervento alla mano e ci vorrà un po’ di tempo per recuperare la forma. Per il resto sarà una squadra piena di giovani, alcuni dei quali già hanno debuttato in Prima Categoria nella passata stagione, altri saliranno dalla Juniores Elite e altri ancora saranno quelli selezionati duranti i raduni estivi».Il Certosa punterà sulla linea verde e tanti saranno i 2000 e i 2001 che faranno parte della rosa di mister Russo, tra cui il portiere Cavolata (2001), il difensore Toti (2001), l’esterno Parisi (2000) e l’attaccante Bonelli (classe 2000, che nell’ultimo campionato Juniores Elite ha realizzato 23 gol). Per quanto riguarda i movimenti in entrata, nel reparto offensivo sono stati ufficializzati i nomi di Simone Borrelli, attaccante classe 1998 proveniente dall’ Accademia Calcio Roma, di Alessandro Di Mambro, sempre classe ’98 ex Colleferro e Pro Calcio Tor Sapienza, e di Matteo Visentin, un altro ’98 che in passato ha giocato con Cynthia e Tor di Quinto. In difesa arrivano Lorenzo Marzucchini (terzino 2000) dal Città di Ciampino, Santi (1997) dall'Atletico Vescovio, Luca Sangermano (1998) e il portiere Massimiliano Muzi (1998), ex Real Monterotondo Scalo.Per quanto riguarda il completamento dello staff sarà importante la figura di Cristian Ranalli, ex attaccante di Cagliari e Reggiana, come direttore tecnico e inoltre il dirigente responsabile della Prima Squadra sarà lo storico Antonio Papitto.