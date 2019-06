© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edoardo Fagioli nella prossima stagione vestirà la maglia rossoblù del Ladispoli. L’ex attaccante classe ’93 lascia dopo un anno il Villalba, nella quale ha messo a segno 12 reti in 33 presenze, per approdare alla corte del neo allenatore dei tirrenici, Michele Zeoli.Fagioli non ha voluto lasciarsi scappare l’opportunità di giocare in Serie D dopo un lungo corteggiamento da parte del direttore sportivo Paolo Nista: «Sono entusiasta per aver scelto Ladispoli. Con la società già c’erano stati dei contatti in passato, questa volta non credevo potessi ripresentarsi la possibilità, ma quando sono stato contattato dal ds Nista non ho esitato un attimo ad accettare la proposta del Ladispoli. La trattativa è stata breve e si chiusa in 3 giorni, dal 1 Luglio il trasferimento sarà ufficiale. Ho parlato anche con il presidente con il presidente Paris, che si è mostrata una persona professionale, umile e rispettosa. Mi ha fatto un enorme piacere la chiamata del mister Zeoli, un tecnico competente e con molta esperienza tra i professionisti come calcio. Crede molto nelle mie qualità e ha manifestato grande stima nei miei confronti. Ladispoli è un ambiente serio e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per disputare una bella stagione».La voglia di tornare in serie D, a distanza di 4 anni dopo averla affrontata con la maglia del Cynthia Genzano, è stata la principale motivazione nella decisione di Fagioli: «Giocare in D è un’occasione unica che mi dà maggiori stimoli. Si erano presentate offerte importanti da alcuni club di Eccellenza, ma la mia volontà era quelli di confrontarmi con un campionato superiore per far valere le mie capacità. Oltretutto desidero ringraziare il Villalba per aver creduto in me e per avermi messo nelle condizioni di fare bene».