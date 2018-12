Ultimo aggiornamento: 13:08

La Valle del Tevere perde 0-1 con il Villalba e se ne va alla quindicesima giornata di campionato il record dell’imbattibilità dei biancoblù che fino a ieri erano l’unica formazione dei due gironi d’Eccellenza laziale a non aver conosciuto l’amarezza della sconfitta. Abbiamo ascoltato il parere di Alessio Bianchi, direttore sportivo della formazione allenata da Stefano Scaricamazza.«Sicuramente, è una doppia delusione patita in una giornata in cui si pronosticava senza dubbio qualcosa di meglio. Perdere non fa mai piacere e ancor di più si rimane male quando la sconfitta arriva contro una squadra decisamente inferiore sia sotto l’aspetto tecnico che sulle ambizioni di classifica».«Certo, i nostri ragazzi sono stati encomiabili per quanto hanno mostrato finora sia in campionato che in Coppa Italia e se navighiamo nelle zone alte del nostro girone è merito di tutto il gruppo. Finora eravamo stati impeccabili e non potevamo recriminare su nulla: peccato per questa sconfitta ma ci servirà da lezione per il futuro, risvegliando orgoglio e desiderio di riscatto immediato. Consideriamo questa battuta d’arresto solo un episodio che dovrà darci una carica in più per le prossime partite».«Senza ombra di dubbio! Conosciamo bene il campo di Genzano e le difficoltà che incontreremo su quel terreno di gioco: non sarà una gara facile ma dovremo mostrare fin dall’inizio tutta la nostra convinzione e determinazione».«Ci mancherebbe altro! Abbiamo sempre faticato e affrontato ogni ostacolo senza mai rassegnarci e non ci possiamo permettere nessun calo o ridimensionamento. La mentalità di tutti i nostri giocatori, dello staff tecnico e dei dirigenti rimane quella vincente: nessuno si sottrae alle proprie responsabilità e c’è la fame di vittoria, c’è l’orgoglio, c’è la possibilità di centrare obiettivi importanti».