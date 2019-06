© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è preso la vetrina del campionato di Eccellenza. Diego Gambale, centravanti della Boreale Don Orione, è stato l’under di lega più prolifico in stagione fra tutti quelli delle 36 squadre della massima categoria laziale. Sono 21 le reti che hanno permesso al classe ’98 di ottenere questo record personale, battendo la concorrenza del coetaneo Collacchi, attaccante del Real Monterotondo Scalo con 18 gol. I numeri di Gambale hanno contribuito a costruire un reparto offensivo importante che potendo contare anche sulla doppia cifra raggiunta da De Marco (14) e Ricci (11) è diventato il secondo miglior attacco del girone B insieme al Sora con 61 reti, a -2 dall’Arce che ne ha segnati 63.«All’inizio non sono partito benissimo, ho messo a segno 7 gol, poi nel girone di ritorno c’è stata la svolta con il doppio delle reti (14) – ha commentato Gambale - Rimane un po’ di rammarico perché volevamo essere il miglior attacco del girone. Ci abbiamo provato in tutti modi, ma per solo due reti non ci siamo riusciti. A livello personale è stata una grande soddisfazione segnare così tanto perché fare gol per un attaccante è la cosa più importante, si fa sempre a vedere quello. 21 gol hanno un valore particolare perché questo era l’ultimo anno da under e nella prossima stagione sarà più difficile trovare spazio. Tutte queste realizzazioni mi hanno permesso di lasciare il segno e di mettermi in evidenza nel campionato di Eccellenza. Il ricordo più bello legato a questa stagione è stata senza dubbio la tripletta che ho realizzato nel 4-0 in casa del Sora. Segnare al “Tomei”, che è uno stadio di categoria superiore, davanti a tanta gente non capita tutti i giorni. È stata un’emozione unica condividere questo momento di gioia insieme alla mia famiglia e alla mia ragazza che erano presenti sugli spalti».La salvezza è arrivata in piena tranquillità per Gambale e compagni che si sono piazzati all’ottavo posto con 50 punti. I numeri raggiunti dalla squadra di Roma Nord sono stati il frutto di un lavoro collettivo che è andato oltre le aspettative: «Siamo molti soddisfatti dell’obiettivo che abbiamo raggiunto – afferma il centravanti biancoviola - Non dimentichiamoci che la Boreale l’anno scorsa era retrocessa ed è stata ripescata in seguito. Ci siamo salvati con due giornate di anticipo, siamo stati il secondo miglior attacco del girone con 61 reti e abbiamo fatto 50 punti, che rimane un record per una società come la Boreale. Così come l’aver raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia. Forse abbiamo perso un po’ di punti per strada , abbiamo commesso delle pecche e quando abbiamo messo in evidenza qualche nostro difetto le avversarie ci hanno punito.La stagione di Gambale non è sicuramente passata inosservata agli occhi di tante società del panorama laziale e le offerte di mercato non mancano al giovane bomber romano: “Posso dire che difficilmente rimarrò alla Boreale. 21 gol rappresentano un bel cartellino da visita e di domande per la prossima stagione ne sono arrivate tante. Ci sono state richieste sia da club di Eccellenza che di Serie D. Un giovane che non sarà più under come me, avrà la concorrenza di attaccanti molti forti ed esperti. Per questo attualmente sto valutando le varie possibilità: voglio continuare il mio percorso di crescita in una squadra che si fidi di me e punti sulle mie qualità”.