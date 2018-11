Cska Mosca-Roma, le pagelle: Kluivert, che stoffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLSEN 6La palla spesso lo sfiora, quando invece gli arriva in porta è sempre attento e ben posizionato, non deve mai esibirsi in parate luccicanti. Ordinario. Migliora la gestione del pallone con i piedi. I difensori gli urlano poco addosso, e lo cercano con i retropassaggi, e questo è un buon segno.SANTON 5Stecca l’anticipo in occasione del pari del Cska. Unico, pesante, errore in una prestazione che stava andando verso la sufficienza. Un dato: con lui in campo da titolare, la Roma ne ha vinte cinque e ne ha pareggiata una.MANOLAS 8Pone rimedio a errori suoi e di altri, segna anche un gol che sblocca la partita e porta la Roma in cielo. Non può nulla sul pareggio russo di Sigurdsson.FAZIO 6È lui a prendersi la responsabilità di portare su qualche pallone. Lui stesso avanza e sfiora il gol. Impreciso, indeciso su qualche chiusura.KOLAROV 6Petto in fuori, palla lunga e riduce al minimo le amnesie difensive. Meno accelerazioni, più esperienza.NZONZI 7Domina col fisico e la qualità, è ovunque e vicino a tutti. Il suo dirimpettaio Akhmetov è giocatore di qualità, che spesso lo mette sulla difensiva. A volte va in bambola ma non solo lui.CRISTANTE 6Corre e spesso va dentro. Non sempre con continuità. Un suo tiro svirgolato diventa un assist per Pellegrini. Almeno la fortuna gira bene e verso di lui, stavolta.FLORENZI 5,5Si emoziona e inciampa davanti a Akinfeev proprio sul più bello. Sfiora il gol nella ripresa con un tiro dalla distanza. Non precisissimo nel primo tempo quando è chiamato a qualche rincorsa e ripartenza. Sbanda.PELLEGRINI 7,5Batte benissimo le punizioni a “due” e segna una rete importantissima. Sembrava un pesce fuor d’acqua un mese fa, ora è tutto cambiato. Domina. Pecca un po’ quando c’è da soffrire, non aiutando molto. Questione di fisico, anche.KLUIVERT 7Manda in porta prima Florenzi e poi due volte Dzeko. Meno serpentine e più sostanza, anche se qualche volta esagera nelle effusioni con il pallone. Procura con una giocata in velocità l’espulsione di Magnusson. Prestazione, stavolta, all’altezza. Esce per sfinimento.DZEKO 5,5Rodrigo Becao è un mastino brutto e cattivo, Edin non fa nulla per evitare scontri fisici e verbali. Occasioni che gli fanno perdere lucidità, vedi un paio di palloni in area che poteva sfruttare meglio. A volte è molle. Precisa e illuminante la palla smarcante per Kluivert, che però viene abbattuto al limite dell’area.UNDER NGVa a sinistra, dove non si trova un granché.ZANIOLO NGEntra con la testa giusta e porta nella squadra una buona dose di qualità. Ha pure la palla del tre a uno, ma sbaglia per egoismo.JUAN JESUS NGGli ultimi minuti dentro al posto di Florenzi. Voglia di arroccarsi un po’.DI FRANCESCO 6,5Bene, stavolta, l’approccio, non benissimo la gestione del pallone e del primo vantaggio. La forza di tornare in vantaggio c’è e si vede, ma la squadra in dieci, forse, era in grado di soffrire di meno. Il risultato è talmente importante che tappa qualche falla, probabilmente strutturale. La qualificazione è vicina, la sua Roma torna a vincere in trasferta dopo un anno. L’ultima con il Qarabag.