Il Casal Barriera ha iniziato l’anno sognando in grande. L’affermazione in casa dell’Audace (2-1) ha portato i gialloverdi di Damiani al secondo posto in classifica e ha dato un segnale chiaro alle altre pretendenti al vertice, ovvero che il Casale lì in alto ci vuole stare. Capitan Miccio e compagni l’hanno dimostrato imponendosi in casa sull’ostico campo di Genazzano alla rete in extremis di Ascione, contro una formazione che si presentava con gli stessi punti del Barriera e che in casa non aveva mai perso nel corso di questa stagione.«Il risultato è lo specchio del lavoro fatto durante la sosta – ha commentato il terzino classe ’93, Sebastian Miccio - Siamo soddisfatti perchè ci abbiamo creduto fino all’ultimo e nel secondo tempo abbiamo tirato fuori una grazie reazione di carattere che ci ha permesso di espugnare Genazzano. È un successo importante che ci ha permesso di chiudere bene il girone di andata e di partire subito bene nel nuovo anno visto che nella prossima giornata ci aspetta un’altra dura trasferta a Sora dopo questa di Genazzano».Il Casal Barriera di Damiani si gode questo momento e con un girone di ritorno ancora tutto da giocare può cullare il suo sogno di lottare per qualcosa di importante, ma capitan Miccio sa che i gialloverdi devono rimanere con i piedi per terra: «Noi ogni anno ci poniamo sempre l’obiettivo di fare meglio. Siamo partiti con l’intento di salvarci e in questo momento rimane tale. I risultati positivi e la situazione di classifica non devono farci esaltare troppo perché abbiamo visto che con due/tre risultati negativi rischi di scivolare giù in classifica. Il girone è molto equilibrato, ci sono tante squadre raccolte in tanti punti e non dobbiamo lasciare nulla al caso. Quindi dobbiamo pensare una gara alla volta senza prefissarci nulla».