Lo spareggio del girone G di serie D per staccare il pass per la Lega Pro tra Lanusei e Avellino si giocherà domenica a Rieti (calcio d’inizio è stato fissato per le 15) e gran parte dello stadio Manlio Scopigno è stato riservato ai tifosi avellinesi (ne sono attesi almeno 4000); una spicchio della tribuna centrale sarà riservato invece a quelli sardi che non dovrebbero superare quota trecento.Quella di domenica è anche una sfida del calcio romano. Nel Lanusei, infatti, oltre altre al tecnico Aldo Gardini sono sette quelli che indossano la casacca della formazione sarda: Mario Esposito (difensore), Luca Quatrana (attaccante), Edoardo Righetti (difensore), Gabriele Chingari (portiere), Daniele Nannini (centrocampista), Andrea Sicari, (attaccante) e Gabriele Bernardotto attaccante. Molti hanno tracorsi nel Trastevere.«E’ un buon gruppo che si è perfettamente integrato con gli altri – ha detto Gardini – ed è stato uno dei motivi che ci hanno portato al successo nel girone. Quanto alla sfida di domenica diciamo che manca la classica ciliegina a questa stagione e pertanto proveremo a mettercela».Nell’ Avellino, invece, il gruppo capitolino comprende il ds Carlo Musa a altri tre giocatori: l’attaccante Ferdinando Sforzini (che è di Trevignano), l’esterno Alessio Triburzi, il centrocampista Tommaso Carbonelli, a cui va aggiunto il reatino difensore Matteo Dionisi, l'unico a giocare... in casa.