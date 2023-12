Morto Antonio Juliano, addio allo storico capitano del Napoli

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:27

Il Napoli piange la scomparsa di Antonio Juliano, ex centrocampista, capitano e dirigente azzurro, deceduto oggi all'età di 80 anni. Nato a Napoli il 26 dicembre 1942, Juliano ha segnato la storia del clubh azzurro militando dal 1961 al 1978 per 17 stagioni, di cui 12 come capitano. Con 786 presenze, deteneva a lungo il record del calciatore azzurro con più apparizioni in tutte le competizioni. Ha contribuito alle vittorie di due Coppe Italia, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Juliano ha anche avuto successo con la Nazionale, vincendo il titolo europeo nel 1968 e raggiungendo la finale mondiale nel 1970. Dopo il ritiro, ha svolto un ruolo chiave come dirigente, orchestrando l'acquisto di Ruud Krol e portando Diego Maradona al Napoli nel 1984. Oltre alla sua carriera calcistica, ha lavorato come opinionista televisivo per molti anni.