Mondiali Basket, Italia-Portorico 73-57: azzurri ai quarti

Domenica 3 Settembre 2023, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12:42

Impresa azzurra. L'Italbasket vola ai quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine dopo aver superato Portorico con un punteggio di 73-57. L'ultima volta che l'Italia aveva ottenuto questo risultato in un campionato mondiale era nel 1998, quando l'attuale allenatore azzurro, Gianmarco Pozzecco, era un giocatore Nella partita odierna, Tonut e Ricci hanno entrambi contribuito al successo con 15 punti ciascuno. Ora, gli azzurri dovranno attendere l'esito della sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana, che si terrà alle 14, per stabilire la loro posizione nel girone e capire chi affrontare tra gli Stati Uniti o la Lituania.