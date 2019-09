L'Isola Sacra presenta la "Maratonina Città di Fiumicino" e la "Corri Fregene"

«La maratonina di Fiumicino è entrata di prepotenza nel cuore dei romani per questo stiamo valutando di farla diventare un appuntamento di livello nazionale». Sono le parole del presidente del Comitato regionale della Fidal, Fabio Martelli, rilasciate alla presentazione delle manifestazioni “Maratonina Città di Fiumicino” e la “Corri Fregene”, entrambe organizzate dall’Ascd Isola Sacra, presso il ristorante da “Amelindo” di Fiumicino, a cui hanno partecipato oltre 50 società laziali di runner. Riflettori dunque puntati sulla 17ma edizione della maratonina che si snoderà, domenica 10 novembre, lungo le strade di Fiumicino su percorsi pianeggianti di 10 e 21 chilometri “competitivi” e di 10 “non competitivi”. L’appuntamento per gli appassionati della corsa è al Palafersini dove è prevista la partenza del tradizionale evento. I runners che intendono partecipare possono iscriversi al sito: www.fiumicinohalfmarathon.it alla mail: ascdisolasacra@gmail.com oppure contattare lo 066580329 cellulare 3939790133 - 3287557313. Entro il 31 ottobre gli atleti potranno usufruire della tariffa ridotta, superata tale data scatterà quella intera.



LA “CORRI FREGENE” SI SVOLGERA’ IL 9 FEBBRAIO

Il presidente del club podistico isolano, Angela Palmieri, ha invece programmato la “Corri Fregene” per la mattinata del 9 febbraio 2020. Si correrà, come di consueto, lungo le strade cittadine, toccando anche il lungomare, della località marinara e con le identiche lunghezze della maratonina. La partenza della classica fregenate è prevista in viale Nettuno, 200 con iscrizioni ridotte entro il 31 gennaio sul sito: www.corrifregene.it o su mail corrifregene@gmail.com oppure allo 064061453 cellulare 3939790133-3287557313-3355488341. «Il nostro auspicio è quello di aumentare il numero di atleti partecipanti alla maratonina di Fiumicino – dice Paolo Marino, il ds dell’Isola Sacra – questo perché è stata inserita nel “Grand prix – Una strada per l’atletica” che consentirà alle società e ai suoi atleti di conquistare punti pesanti per la classifica finale. Ecco perché prevediamo di superare la soglia dei 2mila partecipanti. Per la “Corri Fregene”, che presenta un percorso “paesaggistico” tra la pineta monumentale e la pittoresca lecceta, la novità è dei 10 chilometri “competitivi” molto gettonati dagli atleti romani».



IL PRESIDENTE MARTELLI ILLUSTRA LE NOVITA’ PER IL 2020

Nel corso della serata l’attenzione dei responsabili dei club è stata catturata dalle novità illustrate dal presidente della Fidal e tra queste il taglio delle tasse e i rimborsi agli organizzatori di eventi che scatteranno dal primo gennaio 2020. «Il segreto della maratonina – conclude Martelli - sta nell’organizzazione che ha avuto la capacità di coniugare attività agonista a quella logistica di alto livello ecco perché ribadisco che deve fare un salto di qualità e diventare un evento di caratura nazionale». Tra i presenti non sono mancare parole di elogio nei confronti dell’organizzatore della serata: il vulcanico Paolo Marino. «La maratonina è una corsa abbastanza veloce e possiamo definirla una vera classica d’autunno – commenta Elvio Giacchi, presidente della “Runners For Emergency” -. Un evento molto apprezzato e ben organizzato dall’Ascd Isola Sacra. Senza ombra di dubbio è tra le manifestazioni più gettonate del territorio».

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA